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Taliban militanlarının havaya “kutlama için açtığı ateş” sonucunda 17 kişi öldü!

Haber ajanslarının cumartesi günü yaptığı açıklamalara göre, Taliban'ın Afganistan'da Taliban'a karşı direnen son eyalet olan Pencşir’in kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından, Kabil'de kutlama için açtıkları ateş sonucunda en az 17 kişinin öldüğü aktarıldı.

Taliban militanlarının havaya “kutlama için açtığı ateş” sonucunda 17 kişi öldü!
Reuters: Kabil'deki "kutlama ateşinde" en az 17 kişi öldü
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Reuters

Reuters’ın aktardığı habere göre, Afganistan merkezli radyo ve televizyon platformu Shamshad, cuma günü Kabil'de "havadan ateş açılması" sonucu 17 kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını söyledi. Özel yayıncı olan Tolo'da benzer bir rapor verdi.

Eyalet ise kontrolün Taliban'a geçtiği kabul etmiyor.

Celalabad bölgesinde bir hastaneden yetkili isim Gulzada Sangar, başkentin doğusunda bulunan Nangarhar’daki kutlama ateşinde en az 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Silah sesleri, örgütün ana sözcülerinden olan Zabihullah Mücahid'in de tepkisine yol açarken sosyal medyayı etkin kullanan Mücahid'in "Havaya ateş etmekten kaçının ve bunun yerine Allah’a şükredin" dediği Reuters tarafından aktarıldı. İfadelerinde, "Mermiler sivillere zarar verebilir, bu yüzden gereksiz yere ateş etmeyin." dediği bildirildi.

Öte yandan, ülkede Afgan kadınların hakları için protesto mücadelesi devam ederken Reuters, Katar merkezli haber kaynağı Al Jazeera'ya dayandırdığı haberinde, Katar'ın Afganistan Büyükelçiliğinin, Kabil'deki havalimanının onarıldığını ve sivil uçuşlar için hazır olacağını ifade ettiğini aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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