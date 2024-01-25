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        Haberler Dünya Taliban yönetimi Kırgızistan üzerinden Çin'e düşük maliyetli ticari koridor açılmasını istiyor

        Taliban yönetimi Kırgızistan üzerinden Çin'e düşük maliyetli ticari koridor açılmasını istiyor

        Afganistan yönetimi Taliban, daha uygun ekonomik maliyetle Kırgızistan üzerinden Çin'e ticari koridor açılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:06
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        Taliban'dan Çin'e 'ticari koridor' talebi
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        Afganistan medyasında yer alan haberlere göre, Taliban'ın Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi, başkent Kabil'i ziyaret eden Kırgızistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniyar Amangeldiev'in başında olduğu heyeti ağırladı.

        Bakan Vekili Azizi, görüşmede, Afgan ürünleri için Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya ülkeleri aracılığıyla Çin'e ve bu bölgedeki ülkelere yönelik düşük maliyete sahip transit geçiş imkanı sağlanmasını talep etti.

        Azizi, ayrıca görüşmede Afgan iş insanlarının karşılaştığı vize sorunları ve mal geçişiyle ilgili yüksek maliyet gibi konulardaki sorunların çözülmesini gündeme getirdi.

        Kırgız Bakan Amangeldiev ise iki ülke arasındaki sorunları çözmeyi, ticareti artırmayı ve transit geçişi kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktararak, "Ticaret gibi çeşitli alanlardaki çok sayıda önemli konu hakkında görüşmeye geldik." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Taliban yönetimi Çin'den, sınırda bulunan ve Vahan Koridoru olarak adlandırılan bölgenin de her iki ülke arasında ticari geçişlere açılmasını talep ediyor.

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