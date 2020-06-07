Talihlilere geçen yıl 1,6 milyar lira ikramiye dağıtıldı

AA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) geçen yıl şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilere yaklaşık 1,6 milyar liralık ödeme yaptı.

AA muhabirinin, MPİ verilerinden derlediği bilgiye göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 535 milyon 76 bin lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 323 milyon 379 bin 370 lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 211 milyon 696 bin 639 lirası da diğer gelirlerden oluştu.

İdarenin 2019 ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 artarak 1 milyar 579 milyon 147 bin 726 lirayı buldu.

MPİ tarafından geçen yıl hazineye yaklaşık 798,2 milyon lira, kamuya 640,2 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 272,2 milyon liraya, faaliyet ve işletme giderleri de 245,4 milyon liraya yaklaştı.

- En fazla gelir sayısal oyunlardan

İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 223 milyon 689 bin 394 lirayla "sayısal oyunlar"dan sağladı. MPİ'nin kasasına "piyango" satışlarından 807 milyon 779 bin 976 lira, "hemen kazan" satışlarından da 291 milyon 910 bin lira girdi.

Geçen yıl 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde 54 milyon 307 bin 317 bilet satıldı. 2019'da piyango oyunu satışının yüzde 55'ine karşılık gelen 443 milyon 378 bin 895 liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı.

İdare tarafından, geçen yıl toplam 145 milyon 955 bin "hemen kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 178 milyon 815 bin 930 lira ikramiye ödendi.

- En fazla ikramiye Süper Loto ile dağıtıldı

Sayısal oyunlarla ödenen ikramiye tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 956 milyon 952 bin 901 liraya çıktı. En fazla ikramiye ödenen sayısal oyun, 399,8 milyon lirayla Sayısal Loto oldu. Bu oyunu 292,5 milyon lirayla Süper Loto, 134,2 milyon lirayla Şans Topu ve 130,4 milyon lirayla On Numara izledi.

İdarenin sayısal oyunlarla 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 3 milyar 863 milyon 428 bin 574 lira olarak kayıtlara geçti.

MPİ'nin son 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 6 milyar 835 milyon 765 bin liraya ulaştı.