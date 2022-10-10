Henüz oldukça genç ve kariyerinin başında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu. Araç ters olarak suya gömülürken otomobili kullanan sevgilisi kurtulurken ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

İspanya genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trajik ölümüyle sarsıldı. Ünlü oyuncu sevgilisi ile seyir halindeyken, aracı kullanan erkek arkadaşının kaza yapması ve aracın göle uçması sonucu hayatını kaybetti. Beatriz Alvarez-Guerra'nın cansız bedeni göldeki aracın içerisinden çıkarıldı.

SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

Genç oyuncun ölüm haberinin ardından Aktörler ve Aktrisler Birliği taziye mesajı yayınladı: "Aktrisin ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yatsın."