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Talimhane'de kafe önünde silahlı saldırı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul'un Talimhane semtinde kafe önündeki silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Beyoğlu ilçesi Talimhane semtinde meydana gelen olayda, kafe önündeki tartışmada henüz kimliği belli olmayan şahıs silahını çekti. Bir anda ortalığın karıştığı olayda, tartıştığı kişinin bacağına ateş eden saldırgan ardından olay yerinen hızla kaçtı.

Kafedeki müşterilerin panik yaşadığı olayda saldırganın tartıştığı kişi, merminin sekmesi ile yaralanmadan kurtuldu. Bu sırada bir grup, kaçan şüphelinin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Kameraya yansıyan o anlar da saldırıya uğrayan kişinin, şüphelinin peşinden gittiği sırada "Arabayla vur, ez onu ez" diye bağırdığı duyuldu.