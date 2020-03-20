Anderson Talisca yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye hazır... Brezilyalı futbolcu, 2017-18 sezonu sonunda, siyah-beyazlı kulübün 20 milyon dolarlık bonservis bedelinin karşılayamaması üzerine Çin'in Guangzhou Evergrande takımının yolunu tutmuştu. 26 yaşındaki oyuncu şu anda Çin’de son derece mutsuz. Yıldız oyuncunun daha önce de Kartal’a dönmesi söz konusu olmuş, yıllık 9 milyon dolarlık ücreti transferi engellemişti.

Salgın sebebiyle ekonomik olarak iflas noktasına gelen Çin kulüplerinin birer birer yıldızlarını elden çıkarmak zorunda kalması Talisca'nın dönüş yolunu açtı. Geçtiğimiz günlerde seyircisiz oynanan Galatasaray maçından önce Beşiktaş’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına “Yakında döneceğim” yazan Brezilyalı yıldız, yıllık ücretinde de büyük bir indirime gitmeyi göze almış durumda..

Talisca’nın menajeri aracılığıyla yönetime mesaj gönderdiği ve “Önemli olan huzurlu ve mutlu yaşamak. Beşiktaş benim evim. Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gerekeni yapmaya hazırım” dediği öğrenildi.