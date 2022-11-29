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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sambacı'nın ülkesinden talibi çıkarken Süper Lig'den tanıdığımız bir ismin devrede olduğu ifade edildi

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  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş ile adı her transfer döneminde anılan Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ın yeniden gündeminde olduğu konuşulan yıldız isimle ilgili teknik direktör Şenol Güneş geçtiğimiz günkü basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Güneş, Talisca'yı takımda görmeyi istediğini belriten Güneş şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    "Rakamlara baktığınız zaman bunu konuşmaya gerek yok. Beğendiğim bir oyuncu. Bedava gelirse, gelsin oynasın 'hayır' demem. Şu anda öyle bir durum yok."
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Brezilya basınında ise Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yer aldı.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    UOL'da yer alan habere göre, teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'yı getirmeye hazırlanan Flamengo, Talisca'nın peşine düştü.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Portekizli hocanın, kulübe Talisca'nın adını verdiği belirtilirken kısa süre içinde nabız yoklanacağı ifade edildi.

     
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Haberde Flamengo'nun, Talisca'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken maaş konusunun en önemli kısım olduğu vurgulandı.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Talisca'nın şu an Al-Nassr'da senelik 8 milyon Euro civarında garanti ücret alıyor.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Yıldız ismin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

    Talisca bu sezon 6 maça çıkarken 5 kez fileleri havalandırdı.
  • Talisca sürprizi! Beşiktaş derken tanıdık isim devrede... - Son dakika transfer haberleri

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