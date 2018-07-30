Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya transfer olan Talisca gollerine devam ediyor. Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2.maçında 5 gole ulaşmış oldu.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş’ta 2 sezon görev yapmasının ardından kulübü Benfica’nın Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a kiraladığı Anderson Talisca, Uzak Doğu’daki günleriyle ilgili olarak konuştu. Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Talisca, “Çin’de şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Teknik direktörümüz Fabio Cannavaro, beni 2-3 yıldır takip ettiğini söyledi ve bu beni çok iyi hissettirdi. Burada yaptığım işe güven hissedildiğini ve destek verildiğini hissediyorum. Çin’e gelme amacım Çin’de tarih yazmak” dedi.

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