Talleres Cordoba - Godoy Cruz maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig maçında Talleres Cordoba ile Godoy Cruz, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:45. Maç öncesi Talleres Cordoba 3 puanla 16. sırada, Godoy Cruz 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Talleres Cordoba, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Godoy Cruz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 552 kodlu maçı oynayanlar; Talleres Cordoba galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Godoy Cruz galibiyet oranı 3.30. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Talleres Cordoba son hafta oynanan San Lorenzo maçında 1-1 berabere kaldı.

Godoy Cruz ise Newells Old Boys maçında 0-2 kazandı.

Talleres Cordoba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Talleres Cordoba, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Godoy Cruz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Godoy Cruz, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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