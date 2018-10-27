Talleres Cordoba - San Martin Tucuman karşılaşma önü

Talleres Cordoba ve San Martin Tucuman, 28 Ekim 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:30. 10 puanlı Talleres Cordoba 17. sırada bulunuyor, San Martin Tucuman 7 puana sahip ve 23. sırada. Ev sahibi Talleres Cordoba, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. San Martin Tucuman, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Talleres Cordoba kazanır 1.75, berabere biter 2.90, San Martin Tucuman kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.35 oranını kazandıracak.

Talleres Cordoba son haftadaki Tiro Federal Bahia Blanca müsabasında 2-4 kazandı.

San Martin Tucuman, Union Aconquija karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Talleres Cordoba, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

San Martin Tucuman, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet elde etti. San Martin Tucuman, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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