Haberler Yaşam Tam 43 yaşında! Dünya yıldızı Kim Kardashian'ın sırrı ortaya çıktı! Meğer bunları yapıyormuş

43 yaşındaki dünya yıldızı Kim Kardashian'ın sırrı ortaya çıktı! İşte bunları yapıyormuş Amerika'nın gözde magazin yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, her hareketi ile ilgi çekiyor. İş kadını, girişimci, dergi modeli ve dört çocuk annesi olan sanatçı yaşına rağmen herhangi bir yaşlanma belirtisi göstermiyor. Peki, dünyanın yakından takip ettiği ünlü yıldızın formunu korumasının sırı ne? Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 08:37 Güncelleme: 12.09.2023 - 08:37 facebook

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Ailesine bakmanın, bitki bazlı et ikameleri şirketi Beyond Meat ile ortaklık kurmanın ve Kardashians'ın gelecek sezonunu filme almanın yanı sıra, "interneti kırma"sıyla tanınan ünlü aynı zamanda hukuk diplomasına devam ediyor ve aynı zamanda onu yönetiyor. New York Times'ın yakın zamanda bildirdiği şekillendirici giyim markası Skims'in değeri ise 1,6 milyar dolar. Artık 43 yaşında olan Kardashian'ın kendini her zamankinden daha iyi hissetmek için her türlü nedeni var. Peki Kardashian'ın gençlik enerjisinin ve ışıltısının sırrı nedir?

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Neyse ki, kariyerinin çoğunu cömertçe hayatını halkla paylaşarak geçirdiği için Kardashian'ın her gün benimsediği bilinen birkaç sağlıklı alışkanlık belirledik. Kim Kardashian 43. yaş yolculuğuna çıkarken, sağlığını korumak ve harika hissetmek için yıllar içinde benimsediği yeme, içme ve fitness alışkanlıklarını açıklıyoruz.