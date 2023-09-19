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24 Temmuz doğum günü olan yıldızın 54 yaşına girmesiyle birlikte, birçok kişi onun her geçen yıl nasıl daha muhteşem görünmeyi başardığını merak ediyor. Şöhret ve bol miktarda para açıkça yardımcı olsa da, Lopez hala tutarlı bir sağlıklı beslenme ve egzersiz rutinine bağlı kalıyor.