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HaberlerGündem3. SayfaDİRİ DİRİ YAKACAKTI! Son dakika: Sevgilsini bantla bağlayıp, evi cayır cayır yaktı
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Sevgilisini koli bandıyla bağlayıp evi ateşe verdi!

İstanbul Ataşehir'de, eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı. Yangın söndürülürken, evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen Emre Y. yapılan çalışmaların ardından polis tarafından yakalandı

DİRİ DİRİ YAKACAKTI! Son dakika: Sevgilsini bantla bağlayıp, evi cayır cayır yaktı
Sevgilisini koli bandıyla bağlayıp evi ateşe verdi!
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DHA

İstanbul Ataşehir'de, dün akşam saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olduğu halde mahsur kalan Alev Ş.'yi kurtardı.

ELLERİNDEKİ KOLİ BANDI KAMERAYA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre dumandan etkilenmiş halde itfaiye ekiplerince kurtarılan Alev Ş. sağlık ekiplerine teslim edildi. Alev Ş.'nin ambulansa götürülmesi sırasında ellerindeki koli bantları kameraya yansıdı. Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesini yaptıkları Alev Ş. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANAN DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı. Yanan daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, site sakileri yangın ile ilgili yapılan çalışmaları izledi.

SEVGİLİSİ BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ İDDİASI

Polis ekipleri olaya ilişkin çok yönlü araştırma başlattı. Alev Ş.'nin aralarında problemler olan sevgilisi Emre Y. tarafından elleri-kollarının koli bandıyla bağlandıktan sonra içeride bırakılarak evinin ateşe verildiği iddia edildi.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Olayın ardından kaçtığının görüldüğü ileri sürülen Emre Y.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Alev Ş.'nin, daha önce Emre Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"SEVGİLİSİ EVİ YAKIP KAÇMIŞ"

Mahalle sakini "Yan sitede yangın olduğunu söylediler. Biz de hemen dışarıya çıktık. Daireyi alevlerin sardığını gördük. Arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, dairede taksicilik işi yapan bir kadın oturuyormuş. Sevgilisi kadını ellerini bağlayıp olay yerinden kaçmış. Site yöneticisi ise kadını kurtardıklarını şu an içerisinde yaralı veya can kaybı olmadığını söyledi" dedi. Başka bir görgü tanığı, "Sevgilisi evi yakıp kaçmış. Ama kadını kurtardılar. Kadının ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Şu anda kadın kurtuldu. Ambulansla kadını hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

KAÇAN SEVGİLİYİ POLİS YAKALADI

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama ve Yangın Çıkarmak Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla Emre Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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