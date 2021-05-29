Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. isimli bir adam sosyal medya uygulaması üzerinden Hüseyin rumuzunda bir kişiyle tanıştı. Sosyal medyada sık sık görüşen ikili, buluşup sohbet etmek için randevulaştı.

DÖVÜP 12 BİN TL'Yİ HESAPLARINA AKTARDILAR

İHA'da yer alan habere göre A.Y., kendisine gönderilen konuma gittiğinde dehşeti yaşadı. Konuma varan adamın otomobiline aniden eli silahlı 3 kişi bindi. A.Y.’ye küfürler savurarak darp eden şahıslar ardından başına silah doğrultarak internet bankacılığı yoluyla banka hesabından 12 bin lira kendilerine göndertti.

ARAÇTAN İNİP KAÇTILAR

Zanlılar parayı aldıktan sonra silahla A.Y.’yi darp etmeye devam ederek ATM’den 700 lira çektirdi. Şüpheliler ardından toplamda 12 bin 700 lirası gasp ettikleri A.Y.‘nin aracından Dereiçi otobüs duraklarında inerek kayıplara karıştı.

PARMAK İZİNDEN YAKALANDILAR

Olayın ardından darp edilen A.Y. tedavi olmak üzere İstinye Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada ihbarda bulunması üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Zanlıların darp görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden şantaj yapmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri, A.Y.’nin aracında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemelerin ardından araçta A.Y.’nin dışında 3 farklı kişinin parmak izi bulundu.

ÜÇ ZANLI DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine kimlik tespitlerini yapan polis ekipleri, şahısların Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. Adreslerini tespit ederek fiziki ve teknik takibe alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları kıskıvrak yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ardından emniyete götürüldü. Emniyette çeşitli suçlardan toplamda 32 adet suç kaydı olan 3 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece “Silahlı Yağma”, “Kasten Yaralama”, “Tehdit”, “Şantaj” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.