Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSOSYAL MEDYA GASPI! Son dakika: Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp! - Video Haber
ABONE OL

Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp!

İstanbul Sarıyer’de bir adam, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişinin verdiği buluşma noktasında gittiğinde dehşeti yaşadı. Aracına binen 3 kişi tarafından önce darp edilen ardından da başına silah dayatılarak toplamda 12 bin 750 lira gasp edilen adam, polise şikayette bulundu. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve evlerinde 2 adet tabanca ele geçirilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

SOSYAL MEDYA GASPI! Son dakika: Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp! - Video Haber
Sosyal medyada tanıştı! Önce darp sonra gasp!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. isimli bir adam sosyal medya uygulaması üzerinden Hüseyin rumuzunda bir kişiyle tanıştı. Sosyal medyada sık sık görüşen ikili, buluşup sohbet etmek için randevulaştı.

DÖVÜP 12 BİN TL'Yİ HESAPLARINA AKTARDILAR

İHA'da yer alan habere göre A.Y., kendisine gönderilen konuma gittiğinde dehşeti yaşadı. Konuma varan adamın otomobiline aniden eli silahlı 3 kişi bindi. A.Y.’ye küfürler savurarak darp eden şahıslar ardından başına silah doğrultarak internet bankacılığı yoluyla banka hesabından 12 bin lira kendilerine göndertti.

ARAÇTAN İNİP KAÇTILAR

Zanlılar parayı aldıktan sonra silahla A.Y.’yi darp etmeye devam ederek ATM’den 700 lira çektirdi. Şüpheliler ardından toplamda 12 bin 700 lirası gasp ettikleri A.Y.‘nin aracından Dereiçi otobüs duraklarında inerek kayıplara karıştı.

PARMAK İZİNDEN YAKALANDILAR

Olayın ardından darp edilen A.Y. tedavi olmak üzere İstinye Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada ihbarda bulunması üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Zanlıların darp görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden şantaj yapmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri, A.Y.’nin aracında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemelerin ardından araçta A.Y.’nin dışında 3 farklı kişinin parmak izi bulundu.

ÜÇ ZANLI DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine kimlik tespitlerini yapan polis ekipleri, şahısların Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. Adreslerini tespit ederek fiziki ve teknik takibe alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları kıskıvrak yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ardından emniyete götürüldü. Emniyette çeşitli suçlardan toplamda 32 adet suç kaydı olan 3 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece “Silahlı Yağma”, “Kasten Yaralama”, “Tehdit”, “Şantaj” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı var mı hafta sonu? Hafta sonu özel araçla ve otobüsle seyahat yasak mı?
GÜNDEMHafta sonu seyahat yasağı var mı?
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran 2021'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
ADANA'DA AKILALMAZ OLAY! Son dakika: Patronunun anahtarını kopyaladı, kasadaki parayı çaldı! - Haberler
GÜNDEMPatronunun anahtarını kopyaladı! Sonrası akılalmaz!
Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkacak mı? Son açıklamalar
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
KPSS başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEMKPSS başvuru tarihi ne zaman?
SON DAKİKA! Kayıp olarak aranan Fatma'nın cesedi de katili de ortaya çıktı! - HABERLER
GÜNDEMFatma Öz’ün katili hakim karşısında
KAHREDEN OLAY! Son dakika... Aylin'in ölümüne neden olmuştu! Fardan sürücüye! - VİDEO HABER
GÜNDEMAylin'in ölümüne neden olmuştu! Fardan sürücüye!
Kurban Bayramı ne zaman 2021 ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?
GÜNDEM2021 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?
6 katlı binada yangın paniği!
GÜNDEM6 katlı binada yangın paniği!
ÖSYM sınavları başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! ÖSYM sınav takvimi ve 2021 KPSS, DGS, YDS, YKS, ALES, YÖKDİL, İSG sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi