Özellikle son dönemin en büyük sağlık problemlerinin başında gelen sindirim sistemi bozukluğunun etkili çözüm yolu lif oranı yüksek olan besinler tüketmekten geçiyor. Liflerin vücuda alınması yeterli düzeyde alınması sindirimin daha kolay gerçekleşip dışkının kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur.

Lif oranı en yüksek besinlerden birisi de bamya tohumudur. Bu besin çok değerli lif oranını içerisinde barındırıyor. Adeta bir mucize niteliğinde olan bamya tohumu lifli yapısı sayesinde sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda kolesterolün düşürülmesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarını, kan şekerini düzenleyerek tip 2 diyabet ve insülin direncini önlüyor. İşte bamya tohumunun faydaları ...

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BAMYA TOHUMU NEDİR?

Bamya tohumu, bamya bitkisinin taneleri açıldığında içinden çıkan küçük çekirdeklerdir. Bamya, ebegümecigiller familyasına ait bir bitkidir. Ilık iklimlerde yetişen bu yıllık bitki, kuraklığa dayanabilir ancak dondan olumsuz olarak etkilenir.

Bu çekirdeklerin ayrıştırılıp kurutulmuş hali olarak aktarlarda ve bitkisel ürünlerin satıldığı yerlerde kolaylıkla bulunabilen bamya tohumu yaş ve kuru olarak tüketilebileceği gibi ayrı olarak da tüketilebilir. Doğru koşullar altında kurutulması gereken bamya tohumları, kurutulduğunda yıl boyu kullanılabilir. Bu aşamada doğru saklama koşullarına da mutlaka dikkat etmek gerekir.

Asya'da tıbbi amaçla sıklıkla kullanılan bamya tohumu magnezyum, demir, A ve C vitaminleri başta olmak üzere birçok açıdan faydalı olan bamya tohumu, dört mevsim bulunabilmesi ile de öne çıkar.