BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağı süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Yapılışı: Kabaklar temizlenir ve doğranır. Tencereye alınan kabakların üzerine rendelenen patates ilave edilir ve kaynatılır. Rendelenen havuç ve küp küp doğranan soğanlar kavrulduktan sonra tencereye ilave edilir. Bu aşamada sarımsakta eklenir.

Bir bardak et suyu koyulur ve tencere içerisindekiler yumuşayana kadar kaynatılır. Blenderdan geçirilen çorbaya süt, pul biber, zerdeçal eklenir. Kısık ateşte 5 dakika daha katnatılır. Karabiber eklenir. Servis edilirken maydonoz ile süslenebilir. Afiyet olsun.