Çanakkale hangi risk grubunda?

Eşini yakmıştı! SON DAKİKA: Vahşi cinayetin cezası belli oldu

Eşini benzinle yakıp öldürmüştü! Cezası belli oldu! 0:00 / 0:00

AA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 17 Ekim 2019'da 3 çocukları bulunan Can Y. (35) ve eşi Güllü Y. (30) arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Can Y'nin evde bulunan bidondaki benzini üzerlerine döküp ateşlemesi sonucu eşi Güllü Y. hayatını kaybetmiş, kızı Dilek ise yaralanmıştı.

KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

AA'da yer alan habere göre bu olayla ilgili süren davanın karar duruşması gerçekleşti.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

İFADESİNE EKLEMEDE BULUNMADI

Suçlamalara ilişkin savunma yapan Can Y, önceden verdiği ifadesine ekleyecek hususun olmadığını belirtti.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, üzerine isnat edilen suçtan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Mahkeme, Can Y'nin, "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.