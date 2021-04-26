Korona virüsü tedbirleri kapsamında tam kapanma olup olmayacağı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan tam kapanma olması halinde kaç gün süreceği de merak ediliyor. Merak edilen sorular Kabine Toplantısı sonrası cevabını bulacak. Peki, tam kapanma olacak mı? 15 gün Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma ilan edilecek mi? İşte merak edilen detaylar...

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Bakan Koca’nın bugün ki Kabine Toplantısı'nda vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu…21 Nisan’da 62 bin dolayında vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, bugün ki Kabine Toplantısı'nda; kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek.

Söz konusu tam kapanma senaryolarının başında ise 30 Nisan Cuma günü saat 19.00'da kapanmanın başlayacağı ve 17 Mayıs Saat 05.00'e kadar devam etmesi yer alıyor. Söz konusu kapanmadaki kuralların ise kısmi kapanmada Cumartesi ve Pazar günleri geçerli olan kurallarla aynı olması bekleniyor.