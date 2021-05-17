"Tam kapanma" sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı

Tam kapanma öncesi yurdun farklı bölgelerine gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan vatandaşlar, kapanmanın sona erdiği ilk saatlerde eve dönüş yolculuğuna başladı. Vatandaşlar araçlarıyla, Çanakkale, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde feribota binmek için sıraya girdi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle seferlerini saatsiz olarak gerçekleştirecek.
Feribotlar vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle çalışacak.
YORUMLAR