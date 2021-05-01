Tam kapanma sürecinde bu önerilere dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Tam kapanma sürecinde bu önerilere dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, "Hepimiz için zorlu geçen bu olağanüstü süreçte göz hastalıkları hayli yaygınlaştı. Tam kapanma döneminde de, yine saatlerce bilgisayar karşısında kalınacağı için gözlerimize her zamankinden fazla dikkat etmemiz şart; aksi halde kalıcı göz hasarlarına yol açabilir" dedi

Tam kapanma sürecinde bu önerilere dikkat!
HABERTURK.COM

Son bir yıldır günlük yaşam alışkanlıklarımızı derinden sarsan ve gerek çocukların gerekse yetişkinlerin hiç olmadığı kadar bilgisayar karşısında saatler geçirmesine neden olan Covid pandemisi göz hastalıklarının görülme oranını da artırıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, "Hepimiz için zorlu geçen bu olağanüstü süreçte göz hastalıkları hayli yaygınlaştı. Tam kapanma döneminde de, yine saatlerce bilgisayar karşısında kalınacağı için gözlerimize her zamankinden fazla dikkat etmemiz şart; aksi halde kalıcı göz hasarlarına yol açabilir" dedi.

Tüzünalp, pandemide yaygınlaşan göz hastalıklarını anlattı; özellikle tam kapanma döneminde göz sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

GÖZ KURULUĞU VE KIZARIK GÖZ

Ekrana bakarken dakikada 15-20 olan göz kırpma sayısı 5-6'ya düşüyor. Oysa korneamız gözyaşımızdan beslendiği için ekran kullanma sürelerinin bu kadar arttığı dönemde göz kuruluğu şikayetleri de hem erişkinlerde hem de çocuklarda yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Göz kuruluğu ve kızarık, göz en büyük başvuru sebebi olarak dikkat çekiyor. Göz kuruluğu nedeniyle gözlerimize çevredeki allerjen maddelerin yapışması ve temizlenememesine bağlı allerjik konjonktüvit bulgularında da artış yaşanıyor. Kaşınma ve göz kızarıklığı ile ortaya çıkan bu durum Covid bulguları ile de karışabildiği için zaman zaman hastalardan PCR testi istenmesi de gerekebiliyor.

KİSTLEŞEN ARPACIK

Artan göz kuruluğuna bağlı enfekte olan gözlerde göz kapağında arpacık şikayetlerinde artış yaşanıyor. Kistleşen arpacıklar cerrahi müdahale gerektiren hastalarda artışa neden oldu.

ASTİGMAT VE MİYOP

Yoğun ve dikkatle uzun süreli bilgisayar, tablet ve telefon ekranına odaklandığımız bugünlerde özellikle çocuklarda astigmat ve miyopta önemli artış yaşandı. Buna karşı 20 dakikada bir gözleri dinlendirme ve ekrana bakılan süreyi çok uzatmamaya dikkat etmek gerekiyor.

GÖZ KAYMASI

Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, "Eskiden göz kayması olan ancak gözlükle bunu kontrol edebilen çocuklarda, online eğitim nedeniyle saatlerce ekrana bakılması kaymada belirginleşmeye ve artışa neden oldu. Bunların bir bölümü cerrahi müdahale gerektirirken, bu grup çocuklarda özellikle çok dikkatli olunması, ekran yerine ev oyunları ile zaman geçirmeleri onları cerrahi müdahaleden korumaya yardımcı olacaktır" dedi.

TAM KAPANMADA BU ÖNERİLERE DİKKAT!

- Ekrana bakarken gözlerinizi kırpmayı unutmayın. Dakikada en az 15 kez göz kırpmayı ihmal etmeyin.
- Ekran karşısında 20 dakikada bir 5'er dakika gözlerinizi dinlendirin.
- Hekime danışarak zorunlu durumlarda suni gözyaşı takviyesi kullanın.
- Özellikle çocukların online eğitimleri sonlandıktan sonra en az 1,5 saat ekrana bakmamalarına özen gösterin.
- Covid gözden de bulaşabildiği için mümkün olduğu kadar kontakt lens yerine gözlük kullanın. Maske ile gözlük kullanımı zor olduğundan kontakt lens kullanımında artış olduğundan, bu durumda günlük atılabilir lens kullanımını tercih edin.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

30 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 30 Nisan korona vaka sayısı 2021 açıklandı!
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Düzenli egzersiz ağır koronavirüs geçirme riskini azaltıyor
SAĞLIKDüzenli egzersiz ağır koronavirüs geçirme riskini ...
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kararına Dr. Eryazğan'dan eleştiri
SAĞLIKHalk Sağlığı Genel Müdürlüğü kararına Dr. ...
Biontech aşısı yan etkisi var mı? Biontech aşısını kimler olmalı? Pfizer Biontech aşısı koruma oranı
SAĞLIKBiontech aşısının yan etkileri neler?
Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Madde madde mutasyonlu koronavirüs belirtileri
SAĞLIKMutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
Corona virüs belirtileri nelerdir? Uzmanlardan uyarı geldi! İşte gün gün koronavirüs belirtisi
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri nelerdir?
Son dakika haberi Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
SAĞLIKBakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Koronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı!
Sputnik V aşısı burada üretilecek! İlk kez görüntülendi... - Haberler
SAĞLIKSputnik V aşısı burada üretilecek!