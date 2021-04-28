Gün itibariyle tam kapanma kararları açıklandı. Milyonlarca vatandaş ise, şimdiden kısıtlamalarla ilgili aramalara başladı. Peki hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan tam kapanma alkol (içki) satışı yasak mı?

TAM KAPANMADA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmıyordu. Tam kapanma sürecinde de alkol satışı yasak olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla iligli şunları söyledi:

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.