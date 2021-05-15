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Tam kapanma uzadı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı: Tam kapanma 1 hafta uzayacak mı?

Koronavirüsle mücadelede 17 günlük sokağa çıkma yasaklarının sonuna gelindi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan ifadeler doğrultusunda 17 Mayıs saat 05.00'te sona ermesi beklenen tam kapanma tedbirlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tebriği için kameraların karşısına geçmiş ve tam kapanmayla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Tam kapanma uzadı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı: Tam kapanma 1 hafta uzayacak mı?

Tam kapanma uzadı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı: Tam kapanma 1 hafta uzayacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Türkiye'nin tüm bölgelerinde 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma tedbirlerinin bitiş tarihinin arkasına denk gelen ve resmi tatil olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tam kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Tam kapanma uzatıldı mı? Tam kapanma bir hafta daha uzuyor mu, ne zaman bitecek?

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı ilerdeki günlerde belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısı olarak belirlediği hedef gerçekleşmezse tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılabileceği iddia ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAYRAMDAN SONRA KONTROLLÜ NORMALLEŞME

2021 Ramazan Bayramını tebrik etmek için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

TAM KAPANMA 19 MAYIS'A KADAR UZATILDI MI?

Pandemi sürecinde geçtiğimiz bazı milli bayramlarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu nedenle 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanmanın 19 Mayıs'ta da kısıtlama ilan edilmesi halinde 18 Mayıs tarihini de kapsayarak 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman soylu konuyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapta henüz böyle bir planlamanın var olmadığını ve tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.

Tam kapanma kararları kapsamında hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 17 gün boyunca üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

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