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Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Tam kapanma içki yasağı ne zaman başlıyor?

Koronavirüs vaka sayılarının hızla yükselmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi kapsamında açıklanan tam kapanma kısıtlamaları araştırılıyor. Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Tam kapanma içki yasağı ne zaman başlıyor?

Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Tam kapanma içki yasağı ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağını açıklamasının ardından en çok merak edilen şeylerden biri de sokağa çıkma yasağında alkol satışı konusu oldu. Bilindiği gibi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmiyordu. Peki, Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Tam kapanma içki yasağı ne zaman başlıyor?

SÜLEYMAN SOYLU TAM KAPANMA ALKOL YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmıyordu. Tam kapanma sürecinde de alkol satışı yasak olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi:

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İÇKİ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bugün (29 Nisan) 19.00'da tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte alkol yasağı da başlamış olacak.

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