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Tam kapanmada AVM'ler kapanacak mı? Genelge'de detaylar belli oldu

Tam kapanma yarın saat 19.00 itibariyle başlayacak. Tam akpanma öncesinde en çok merak edilenler arasında ise "AVM'ler kapalı olacak mı?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, tam kapanma süresince AVM'ler kapalı olaca kmı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

Tam kapanmada AVM'ler kapanacak mı? Genelge'de detaylar belli oldu

Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler bu akşam açıklandı. Peki AVM'ler kapandı mı? İşte haberin detayları...

TAM KAPANMADA AVM'LER KAPANDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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