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Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı! Fabrikalar kapandı mı, açık mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının detayları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan tarihli kabine toplantısının ardından 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma kararını vatandaşlarla paylaştı. Peki, tam kapanma kararları neleri kapsıyor? Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı! Fabrikalar kapandı mı, açık mı?

Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı! Fabrikalar kapandı mı, açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararıyla ilgili tüm detaylar, İ.işleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 27 Nisan genelgesiyle birlikte netleşti. Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasakları, hangi işletmelerin açık olacağı, hangilerinin kapalı olacağı genelgeyle birlikte paylaşıldı. Peki, Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı! Fabrikalar kapandı mı, açık mı?

TAM KAPANMADA FABRİKALAR ÇALIŞACAK MI?

İçişler Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF, FABRİKALAR MUAF MI?

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve buralarda çalışanlar,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

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