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Tam kapanmada içki satışı yasak mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yasak mı?

Yurt genelinde bugüne dek 4 milyondan fazla vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle birtakım oldukça önemli kararlar alındı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de hafta sonu alkol (içki) kısıtlamalarının devam edip etmediği ile ilgili. İşte son durum...

Tam kapanmada içki satışı yasak mı? Sokağa çıkma yasağında alkol satışı yasak mı?

Gün itibariyle tam kapanma kararları açıklandı. Milyonlarca vatandaş ise, şimdiden kısıtlamalarla ilgili aramalara başladı. Peki hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan tam kapanma alkol (içki) satışı yasak mı?

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Bakanlık tarafından 17 günlük sokağa çıkma yasağında alkol satışının yasak olup olmadığı 00:00'da açıklanacak genelgede belli olacak...

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