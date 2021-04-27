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Tam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı? ÖSYM sınavları iptal mi, ertelendi mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak tedbirler belli oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma kararını açıkladı. Tam kapanma kararlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edile şeylerden biri de ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların yapılıp yapılamayacağı oldu. Bilindiği gibi 2 Mayıs 2021 tarihinde ALES sınavının yapılması bekleniyordu. Tam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı? ÖSYM sınavları iptal mi, ertelendi mi?

Tam kapanmada ÖSYM sınavları yapılacak mı? ÖSYM sınavları iptal mi, ertelendi mi?

Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri mücadele ettiğimiz Covid-19 salgınını kontrol etmek adına yurt genelinde tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Peki, ÖSYM sınavları ertelenecek mi? Tam kapanmada ÖSYM sınavları iptal mi, ertelendi mi?

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Daha önce koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok sınav iptal edilmiş ve yerine yeni bir tarih belirlenmişti. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma tarihleri içerisinde 2 Mayıs'ta ALES sınavı var. ALES sınavı özelinde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılması bekleniyor.

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