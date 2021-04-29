Bugün (29 Nisan) 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca şehirler arası seyahatin kısıtlanacağı duyurulmuştu. Tam kapanmaya saatler kala yasak süresi içinde otel rezervasyonu yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. Tam kapanmada otel rezervasyonu yaptırılabiliyor mu? Tam kapanmada oteller açık mı, kapandı mı?

TAM KAPANMADA OTEL REZERVASYONU YAPTIRILABİLİYOR MU?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlar açısından sokağa çıkma ve/veya şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu dönemde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

ŞEHİRLER ARASI YASAĞINDAN MUAF TUTULACAK ZORUNLU HALLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

TAM KAPANMADA OTELLER AÇIK MI?

Tam kapanmada oteller ve konaklama tesisleri zorunlu durumkara bağlı seyahat edenlere hizmet verebilmek adına açık olacak.