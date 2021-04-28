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Tam Kapanmada semt pazarları açık mı? Pazarlar kurulacak mı? Son açıklamalar

Semt pazarları kurulacak mı? Sorusu Tam Kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Pazar yerleri ve semt pazarlarının kurulmasıyla ilgili detaylar

Tam Kapanmada semt pazarları açık mı? Pazarlar kurulacak mı? Son açıklamalar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Tam Kapanma uygulaması gerçekleşecek. Peki, semt pazarları kurulacak mı? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler listesi...

SEMT PAZARLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Pazarcı esnafı 'tam kapanma' döneminde muafiyet talep etti


TÜSPAF Başkanı Karaca, semt pazarlarının, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" kararından muaf tutulmasını talep ederek, yoğunluğun önlenmesi için yürüme mesafesindeki pazarların her gün açık olması önerisinde bulundu.

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, AA muhabirine, Kovid-19 salgını süresince pazarların açık olduğunu ancak yarın akşam başlayacak "tam kapanma" dönemiyle ilk kez buraların kapatılması yönünde karar alındığını söyledi.

Pazarların, gıda tedarik zincirinin önemli bir parçası olduğunu belirten Karaca, marketlerin açık tutulduğu pazarların kapalı olmasının doğru olmadığını bildirdi. Karaca, pazarların açık havada ve 10 bin metrekarelere varan genişlikteki alanlarda kurulduğuna işaret ederek, buralarda virüs bulaşma olasılığının kapalı mekanlara göre daha az olacağını dile getirdi.

Marketlerin ortalama 250 metrekare büyüklükteki kapalı mekanlar olduğuna dikkati çeken Karaca, "Pazarların kapatılmasıyla insanlar kapalı alanlardaki marketlerde yoğunluk oluşturacak. Vatandaşların yüzde 60'ı alışverişlerinde pazarları tercih ediyor. Şimdi pazarların kapatılmasıyla yüzde 100 potansiyel marketlere yönlendirilmiş olacak ve buralardaki yoğunluk artacak. Kovid-19 ile mücadele açısından marketler daha riskli hale gelecek." dedi.

"Ürünler elde kalacak"

Karaca, gıda tedarik zincirinden pazarların çıkmasıyla marketlerde fiyat artışları yaşanabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Alınan bu karar, 330 bin pazarcı esnafını, ailelerini ve yanında çalışanlarıyla birlikte 1 milyon kişiyi etkiliyor. Dört gözle bayramı bekleyen, buna yönelik hazırlığını tamamlamış, mal alıp stok yapmış tekstil ürünleri ve ayakkabı satan binlerce pazarcımız bulunuyor. Bu esnafımızın ödemeleri var. Havaların ısınmasıyla çilek ve yeşillik gibi ürünler bollaştı. Bu ürünlerin günlük olarak toplanıp satılması gerekiyor. Semt pazarları yanında üretici pazarları da kapatıldı. Üreticinin bu ürünü ne olacak? Bu ürünler dayanmaz. Marketler zaten belli tedarikçilerle anlaşmalı. Üretici bu ürünü kime satacak? Üretici yine günlük ürettiği sütünü ve peynirini pazarlarda satıyordu. Gıda tedarik zincirinde her yer açıkken sadece pazarların kapalı tutulması doğru olmaz. Pazarlarımızın açık kalmasını istiyoruz."

Sorunun çözümüne ilişkin taleplerini dile getiren Karaca, "Biz pazarların kapalı olmasına yönelik kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Bizim isteğimiz, yürüme mesafesindeki pazarların yanı sıra il ve ilçelerdeki ana pazarların her gün açık olması. Haftalık pazarlar yerine her gün açık pazarlarla yoğunluk da oluşmamış olur. Böylece marketlerde meydana gelebilecek yoğunluk önlenir. Hastalığın yayılmasının da önüne geçilir. Bu sayede hem virüsle mücadele edilir hem de pazardan alışveriş yapan vatandaş ile pazarcı esnafı mağdur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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