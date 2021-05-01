Tam kapanmada tribünler tıklım tıklım!

TFF 1. Lig'in 33. haftasında bugün önemli karşılaşmalar oynandı. Ancak şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'un sahasında Balıkesirspor'la, Giresunspor'un da Akhisarspor ile evinde oynadığı müsabakalarda ilginç anlar yaşandı. Korona virüs sebebiyle ülke genelinde 'Tam Kapanma' olmasına rağmen söz konusu maçlarda tribünlerde çok sayıda taraftar yer aldı. Ayrıca stada giremeyen bazı taraftarlar ise stat çevresinde bekledi. Tribünlerin dolu olması büyük tepkilere neden oldu.

AKHİSARSPOR'DAN TEPKİ

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da konuya dair bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

"Bugün maçta 5 bin taraftar vardı, bunun hesabını kim verecek. Sayın Vali, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, Spor Bakanı ne düşünür? Sıkıyönetim var, sokağa çıkma yasağı var, 5 bin kişi burada."