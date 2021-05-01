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Tam kapanmada "yaşlılar ve çocuklarla daha fazla ilgilenilmesi" tavsiyesi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öztora: "Yaşlıların en çok sıkıntı duydukları ya da korktukları durum izole olmak ya da göz ardı edilmek. Bu, onlar için gerçekten bir sıkıntı kaynağı. O yüzden yaşlılarımıza bu dönemde özellikle özel önem göstermeliyiz. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, faaliyette bulunmaları çok önemli"

Tam kapanmada
AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, tam kapanma döneminde yaşlılar ve çocuklar gibi kırılgan gruplarla daha fazla ilgilenilmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Öztora, AA muhabirine, tam kapanmanın salgının artış hızının kontrol altına alınması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kapanmanın gerekliliği konusunda kimsenin kafasında soru işareti olmaması gerektiğini belirten Öztora, kurallara ne kadar fazla uyulursa daha sonra yeni bir kapanma ihtimalinin de o derece azalacağını ifade etti.

Kapanma döneminde bazı sosyal sıkıntılar görülebileceğini belirten Öztora, "Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi daha kırılgan nüfusa karşı dikkatli olmamızda fayda var. Yaşlıların en çok sıkıntı duydukları ya da korktukları durum izole olmak ya da göz ardı edilmek. Bu, onlar için gerçekten bir sıkıntı kaynağı. O yüzden yaşlılarımıza bu dönemde özellikle özel önem göstermeliyiz. Büyük çoğunluğu aşılı olsa dahi yine de biz temizlik, maske ve mesafe önlemlerini bırakmadan yaşlılarımızla ilgilenmeliyiz." dedi.

Öztora, bu süreçte yaşlılara ziyarete gitmek yerine her gün onlarla görüşmek, sıkıntılarını sormak ve görüntülü görüşmeler yapmanın yaşlılar için oldukça faydalı olacağını ifade etti.

Yaşlılara, kendilerini evde oyalayacakları birer meşgale bulmanın da önemli olduğunu anlatan söyleyen Öztora, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımızın tek korktukları şey yalnız kalmak. Başlarına bir şey gelirse ne yapacakları konusundaki endişeleri. Bu konuda endişe duymalarına gerek yok aslında. Çünkü tüm sağlık kurumları çalışıyorlar. Eczaneler açık. Yakındaki market ve bakkallar açık. Herhangi bir sıkıntı duyacakları problem olmayacak. Acil ve olağan durumlarda başvurabilecekleri merkezler açık olacak. Bu konuda bir sıkıntı duymalarına gerek yok aslında."

- "Çocuklarımıza özellikle dikkat etmemiz lazım"

Öztora, çocuklarla ilgili dikkat edilmesi gereken daha fazla konu olduğunu belirtti.

Kapanma ve salgın dönemlerinin çocuklara etkileriyle ilgili yapılmış birçok çalışma olduğunu aktaran Öztora, "Çocukların çok basit huzursuzluktan tutun daha ileri bulgular verebildiği gösterilmiş. O yüzden çocuklarımıza özellikle dikkat etmemiz lazım. Bu salgınla ilgili hep 'Çok şükür ki teknoloji zamanına geldik' diyoruz ama bazen de 'Ne yazık ki teknoloji zamanına denk geldik' diyoruz. Çocuklarımız bütün gün ekran karşısında okullarına devam edebiliyorlar. Onun dışındaki boş zamanlarını yine ekran karşısında geçirmeye devam ettikleri takdirde onlar bu sıkıntıları yaşamaya daha büyük aday oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Öztora, ailelere çocuklar konusunda önemli görevler düştüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, faaliyette bulunmaları çok önemli. Belki eskiden herkes günün yorgunluğuyla köşesine çekilip televizyon karşısına geçebilir ya da başka bir şeyler yapabilirdi ancak bu dönemde bir araya gelinen zamanları kaliteli kullanmak önemli. Çocukların sosyal gelişimi açısından da akran grupları çok önemli. Bunların da olumsuz etkilendiği zaten gösterilmiş. Çocuklar dışarıya koşmak top oynamak istiyorlar. Ama özellikle apartman dairesi gibi yerlerde yaşayanlar için aileleriyle birlikte geçirecekleri zaman ve oyunlar çok daha faydalı ve etkili olacaktır."

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