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HaberlerSağlıkTam kapanmada yeni uygulama! Nöbetçi gözlükçü uygulaması... - Haberler
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Tam kapanma döneminde nöbetçi gözlükçü uygulaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" süresince nöbetçi gözlükçü uygulaması hayata geçirildi

Tam kapanmada yeni uygulama! Nöbetçi gözlükçü uygulaması... - Haberler
Tam kapanmada yeni uygulama!
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AA

Göz doktorları tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla "nöbetçi gözlükçü" uygulaması başlatıldı.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, nöbetçi gözlükçülerin listesi kamuoyuna duyuruldu. Kararın açıklamasının ardından vatandaşlar da gözlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Nöbetçi gözlükçü Seyhun Üstün, alınan kararı çok olumlu bulduklarını söyledi.

İşlerinin sağlık ünitesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Üstün, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili arkadaşlarımız Valilik makamıyla görüşme yaptı. Daha sonra gelen onayla nöbetçi optisyen uygulaması hayata geçti. Vatandaşlarımız açısından yerinde ve olumlu bir karar olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

"AÇIK OLMASINDA ÇOK BÜYÜK FAYDA VAR"

Sivas'ta da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde her gün 5 gözlükçünün nöbetçi olacağı bildirildi.

20. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Küçüker, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ile gözlükçülerin nöbet uygulamasıyla ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda nöbet programı yaptıklarını aktaran Küçüker, "Her gün 5 optisyenlik müessesesi sağlık hizmet sunumunu, başka bir ifade ile ilaç tedavi kapsamında değerlendirilen, hekim reçetesi ile sadece optisyenlik müesseselerinde satışına izin verilen, geri ödeme sisteminde bulunan tıbbi cihazların uygulama ve uyarlamasını yapmaya kesintisiz devam edecek" ifadesini kullandı.

Gözlükçü Emrah Arslan, İçişleri Bakanlığının kararını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Tam kapanma döneminde optisyenlerin kapalı olmasının hem sektördeki esnafı hem de vatandaşları mağdur edeceğini dile getiren Arslan, "En azından kapanma dönemini bu şekilde atlatırsak ilerleyen dönemlerde yine aynı sistemimize devam etmiş olacağız. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karara optikçiler olarak saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Divriği ilçesinden gözlük almak için Sivas'a gelen Rıza Yıldız da nöbet uygulamasını çok yerinde bulduğunu belirterek, "Taşradan geliyoruz, ilçemizde gözlükçü olmadığı için mecburen Sivas'a gelmemiz lazımdı. Burada da gözlükçüler kapalı olsaydı mağduriyetimi nasıl giderecektim. Açık olmasında çok büyük fayda var" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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