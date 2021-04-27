Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren okullarda yüz yüze sınavlarla ilgili alınan son dakika kararı araştırılıyor. 29 Nisan tarihinde başlayacak olan tam kapanma kararları okullarda yüz yüze sınavların tarihlerini de değiştirdi. Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? MEB Yüz yüze sınavlar ne zaman?

MEB'DEN YÜZ YÜZE SINAV TARİHLERİ AÇIKLAMASI

Tam kapanma kararlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;



Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'den itibaren başlayacaktır.



Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.