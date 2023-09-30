Tam olarak hangi amaçla üretildiğini anlamayacağınız birbirinden sinir bozucu eşyalar
Bir eşya satın aldığımızda estetik veya işlevsel ihtiyaçlarımızı gidermesini bekleriz. Ancak kullanıcıların karşılaştığı bazı eşyalar o kadar ilginç ki nasıl ve neden yapıldığının yanı sıra kimler tarafından satın alındığın bile sorgulatıyor.
"Ayak taburesi."
"Halı çantanıza uygun halı ayakkabıları."
"Değerli anıların farklı bir birleşimi."
"Annemin film rulosunu incelerken bu güzelliğe rastladım."
"Bu 'dekoratif' şey."
"İş yerimde gördüğüm yan masa."
"İkinci el mağazalarında bulacağınız şeyler."
"Bu bulduğum sosisli sandviç mumu."
“'Vazo sözcüğünde kaç göz var?”
"Mobilya mağazasında bulduğum bu Noel süsleri..."
"Bacak gününü asla atlamayın!"
"Dişli kaktüs."