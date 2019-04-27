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Tamer Tuna: 8 hafta sonra kazanmak güzel

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligde 8 hafta sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi

Tamer Tuna

Tamer Tuna, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tabii ki kazanmak ve bunu 8 hafta sonra gerçekleştirmiş olmak güzel. Kazanma alışkanlığını edinmek her zaman zordur, bunu geçen sene de yaşadık. Fakat sürdürülebilirlik ve ona inanmak kolay olmuyor." dedi.

" Başakşehir'e karşı nasıl maç kazanabilirsiniz, sadece böyle kazanabilirsiniz." ifadesini kullanan Tuna maçı şöyle değerlendirdi:

"Başakşehir, diğer tüm opsiyonları kullanan, her zaman oyunun kontrolünü elinde tutan, oyuncu seçenekleri fazla olan ve oyunun her anını etkileyen bir takım. Başakşehir, bekleriyle, kalecisiyle dahil oyun kuran yapısıyla her rakibi zorluyor. Bugün maçta oyunla ilgili inandığımızı yaşadık diyebiliriz. Oyunun ilk bölümünde bir gol atabilirsek, ikinci yarıda hem tempomuzla hem kontrataklarla çok pozisyon yakalayabileceğimizi düşündük. Öne geçtik, bunu da iyi koruduk, defansif anlamda kazanma isteğini gösterdik, baskıdan dolayı bazı oyun planlarını tam yapamadık. Takımımızın taraftarıyla bağı ve o enerji çok önemli. Bir süredir, taraftarımıza bunu veremedik. O bütünlüğü sağladığımızda inanılmaz başarılı olabilecek bir Göztepe var. Kazanmanın da ötesinde o bütünlüğü sağlamak kalan 4 haftada bizim için çok önemli. Başakşehir'i yenmiş, kendi rakiplerimize sahamızda yenilmiş olmak futbolun cilvesi. Bugün oyuncularımı tebrik ediyorum. Tüm Göztepelileri tebrik ediyorum."

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