Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe sahasında Akhisarspor’a kaybederken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, en kötü senaryoyu yaşadıklarını söyledi. Tuna, “Lige verilen 3 haftalık ara bizim çok önemliydi. Bizim için yeni bir başlangıç olacaktı. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Fakat futbolda bazen en kötüsü senaryo gerçek olabiliyor. Bugün bunu yaşadık. Göztepe bu ligde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Mücadelemiz kalan 7 haftada sonuna kadar sürecek. Ancak bunu göstermek için maç kazanmamız gerekiyor. Pozisyonlar bulduk ama kaybettik. Kazanmış olsak bugün ligde kalacağımızı deklare edebilirdik. Kendimizi eleştireceğimiz bir periyoda gireceğiz. Başkan ve oyuncularla oturup konuşacağız, durumu değerlendireceğiz. Avantaj maç kazanınca ortaya çıkar. Göztepe olarak 8 maçı da kazanabilirdik. Avantaj böyle kayboluyor” dedi.