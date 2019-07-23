Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen antrenmanda Göztepeli futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı top çalışması yaptı.

Defansif ve gol yollarında topla çalışan futbolcuları, teknik direktör Tuna, zaman zaman yapacakları konusunda uyardı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada kamp sürecini değerlendirdi.

Kamp sürecinde iyi çalıştıklarını dile getiren Tuna, şöyle konuştu:

"Şu an ki mevcut kadroya hakim bir teknik adam olarak ilk sezonda çalıştığımız çok oyuncu var. Son 11 haftayı birlikte geçirdiğimiz başarıya şahit olan oyuncu grubumuz var ve bu konu da şanslıyım. Nasıl sahada olacağımı biliyorum. Fiziksel olarak çok iyiyiz ve bunu daha da yukarıya taşıyacağız. Lig başladıktan sonra göreceksiniz. Ama bunun teknik, taktik ve disiplin yönü var. Biz bu konuda özverili bir takımız. Kulüp başkanımızın transfer görüşmeleri oluyor. Ekiplerimiz oyuncular izliyor. Faydalı olmayacak oyuncuyu açıkçası takımımıza dahil etmek istemiyoruz."

Tuna, Göztepe'nin efsane teknik adamlarından Adnan Suvari'nin hedeflerine ulaşmak istediğini vurguladı.

50 sene sonra gerçekleşecek tüm hedeflere kendisinin ve oyuncularının inancının tam olduğuna dikkati çeken Tuna, "Adnan Suvari'nin teknik adamlık döneminde gerçekleştirdiği tüm hedeflere ulaşmak arzusundayım. Göztepe'den hiç ayrılmak istemiyorum." diye konuştu.