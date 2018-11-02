Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki sürpriz sonuçların temelinde, ligde fazla oynamayan oyuncuların kupa maçında hazır olmadığında takımlar arasındaki seviye farkının ortadan kalkmasının yattığını söyledi. Konsantrasyonun önemli olduğuna vurgu yapan Tuna, "Tabi ki bunlar Bodrumspor maçının kaybedilmesine mazeret değil. Sentetik zeminde oyuncularımızın bir sıkıntı yaşamaması sevindirici. Kadro derinliği olmadığı için bazı oyunculara tam yer verdik bu bizi biraz etkilemiş olabilir" diye konuştu.
"ÖNÜMÜZE BAKMAK ZORUNDAYIZ"
Ligde önlerine bakmak zorunda olduklarını ifade eden Tuna, "Çünkü bugüne kadar ligde hep iyi oynadık. Ligin en iyi oynayan ekiplerinden birisiyiz. Her istediğimiz planı sahada yansıtmış olsak da sonuç anlamında bir sorun yaşadığımız muhakkak. Bizim değiştirmek istediğimiz bu çünkü her şey bazen istediğiniz gibi gelişmiyor. Bizim maçlarda yaşadığımız da bu oldu. Her şeyi istediğimiz gibi planlayıp, istediğimiz çalışmaları ve karşılığını oyun olarak aldık fakat almadığımız bir şey var ki sonuç. Demir Grup Sivasspor artık kazanarak devam etmesi gerekiyor. Atiker Konyaspor maçı ile birlikte artık buna bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kazanamazsak daha kolay kaybetmeyen bir takımız. Yediğimiz 8 golün duran toplardan ve penaltıdan oluşu ve kornerlerde yaşadığımız zafiyetlerimizin her maçta ortaya çıkıyor olması bizim için istenmeyen sonuçları doğurdu. Şöyle bir gerçek var; lig devam ediyor. Bizim iyi oyunumuzun karşılığı olacak bunu biliyoruz" şeklinde konuştu.
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