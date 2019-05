Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin ardından Medipol Başakşehir galibiyetiyle takımın öz güveninin yerine geldiğini söyledi.

Kalan 4 haftada önemli maçlara çıkacaklarını ve taraftarlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirten Tuna, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte maçın her anında, nasıl olursa olsun taraftarımız o gücü bize hissettirdiği an bu bütünlük her zaman sağlanacaktır. İhtiyaç var, ihtiyaç olduğu en gerekli dönem diyebilirim. Oyuncular ve taraftarlar arasında karşılıklı bir etkileşim olmak zorunda. Bu etkileşimi Başakşehir maçında sağladığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda da sağladığımızda Süper Lig'de seneye de mücadele eden bir Göztepe olacak."

Tuna, bu hafta konuk edecekleri Antalyaspor'un ligde başarılı sonuçlara imza attığını belirterek, "Biz kendi istediklerimizi sahaya yansıtırsak iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Biz antrenmanlarda takımla ilgili hiçbir sorun yaşamıyoruz. Hem antrenman verimliliği hem motivasyonu yüksek bir takımla bugüne kadar gelmiştik. Bunu maçlarda sağlayamamayı biraz da iç saha psikolojimiz etkilemişti. Bunu bu haftadan itibaren yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda eksik isimlerin kim olduğunun artık bir önemi olmadığını dile getiren Tuna, "Artık her görev alanın bütün sorumluluğuyla görevlerini yerine getireceğine inanıyoruz. Bu kalitede oyuncu grubumuz var, bunu da gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Tamer Tuna, Kayserispor deplasmanından dönüşte geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına da başsağlığı diledi.