Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi

        Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıda kalp krizi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokakta 3 katlı bir binanın çatısını tamir etmeye çıktıktan sonra yemek molası veren N.Y. (54) kalp krizi geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çatıda kalp masajı yapılan N.Yye itfaiye merdiveni yardımıyla indirildiği sırada da bir itfaiye eri kalp masajına devam etti.

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da