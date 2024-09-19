Tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi
Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokakta 3 katlı bir binanın çatısını tamir etmeye çıktıktan sonra yemek molası veren N.Y. (54) kalp krizi geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çatıda kalp masajı yapılan N.Yye itfaiye merdiveni yardımıyla indirildiği sırada da bir itfaiye eri kalp masajına devam etti.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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