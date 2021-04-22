Tamir etmek istediği aracının altında kalan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde aracı bozulan Bulgaristan vatandaşı Atahac C. (61),tamir etmek için tırın altına girdi.Bu sırada hareket eden araçla sürüklenen Atahac C., 50 metre sürüklendikten sonra manevra yaparak duran tırın altında kaldı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Güvenlik amaçlı trafiğe kapatılan caddede, olay yeri ekiplerinin incelemesi sürüyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Soru Bankası
- Gastro
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR