Tamir ettiği aracı öldürdü!

Eskişehir’de evinin garajında tamir ettiği otomobilinin egzoz gazından zehirlenen 40 yaşındaki Ferhat Koç, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Ferhat Koç, evinin altında bulunan garajında kendisine ait otomobili tamir ettiği esnada egzoz gazından etkilendi.

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Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferhat Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.