DHA

Yangın, saat 18.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokak´ta bulunan iki katlı evin tamirhane olarak kullanılan alt katında çıktı. Adem İnanlı'nın, giriş kattaki tamirhanesinde tamir ettiği motosiklet, çalıştırılınca bir anda alev aldı. Odada bulunan eşyaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tamirhane olarak kullanılan oda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.