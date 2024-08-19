Tamir için bırakılan otomobili parçalara ayırıp motorunu söktü

Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak üzerinde meydana geldi.

Devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri park halindeki aracın etrafında tur atan bir kişiden şüphelendi.

Mahalle bekçilerini fark eden kişi, aracın içine girerek saklanmak istedi. Aracın ön koltuğundan arkaya geçerek bagaja saklanan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından araçtan çıkarıldı. Kendisinin tamirci olduğunu söyleyen Hanefi K. (38), aracı tamir ettiğini söyledi.

Motoru olmayan ve araçtaki tüm elektrik aksamı kesilen aracın plakasından sahibi İrfan A.'ya ulaşan ekipler, olay yerine çağırdı.