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        Haberler Gündem Tamir için bırakılan otomobili parçalara ayırıp, motorunu söktü - Güncel haberler

        Tamir için bırakılan otomobili parçalara ayırıp motorunu söktü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine tamir için verilen otomobili parçalayan tamirci Hanefi K., mahalle bekçileri tarafından aracın bagajında saklanırken yakalandı. Aracının parçalandığını görerek şaşkına dönen İrfan A., tamirciden şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:26
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        Tamir için bırakılan otomobili parçaladı
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        Olay saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak üzerinde meydana geldi.

        Devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri park halindeki aracın etrafında tur atan bir kişiden şüphelendi.

        Mahalle bekçilerini fark eden kişi, aracın içine girerek saklanmak istedi. Aracın ön koltuğundan arkaya geçerek bagaja saklanan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından araçtan çıkarıldı. Kendisinin tamirci olduğunu söyleyen Hanefi K. (38), aracı tamir ettiğini söyledi.

        Motoru olmayan ve araçtaki tüm elektrik aksamı kesilen aracın plakasından sahibi İrfan A.'ya ulaşan ekipler, olay yerine çağırdı.

        Adrese gelen İrfan A., aracını görünce şok oldu. Otomobilini 6 ay önce tamir etmesi için Hanefi K.'ya verdiğini söyleyen İrfan A., motorunu söküp elektrik kablolarını alan tamirciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından şüpheli Hanefi K., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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