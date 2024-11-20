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        Haberler Gündem Güncel Tamir için çıktığı tavandan düştü, eşi son anda kurtuldu | Son dakika haberleri

        Tamir için çıktığı tavandan düştü, eşi son anda kurtuldu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için çıktığı sundurma tavanda bastığı yerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden düşen Şaban Aman, yaralandı. Bu sırada temizlik yapan eşi, kocasının üzerine düşmesinden bir adım farkla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:42
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde temizlik yaparken tavandaki su sızıntısını fark eden Şaban Aman, çatıya çıktı.

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        Dükkanın önündeki sundurmayı kontrol eden Aman'ın bastığı yer kırıldı. Şaban Aman, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

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        Bu sırada dükkanın önünü temizleyen eşi ise tavandan düşen parçalardan kaçmak için geri adım atmasıyla Aman'ın üzerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şaban Aman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şaban Aman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ ayak topuğu kırılan Şaban Aman'ın tedavisi sürüyor.

        #Antalya
        #Kaza
        #düşen adam
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