Tamire bırakılan otomobili başka bir tamirci çaldı

ŞÜPHELİ BAŞKA BİR TAMİRCİ ÇIKTI

Şüphelinin E.D. olduğu öğrenildi. Şüpheli E.D.'nin Sultanbeyli'nde oto tamirhanesi işlettiği belirlendi. Şüpheli, 25 Kasım'da iş yerine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı otomobil ise Sultanbeyli'nde bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu.