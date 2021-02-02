DHA

Kağıthane'de dört katlı binanın giriş katındaki araba tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, yangın kısa sürede araçlara da sıçradı. Dumanlar üst katlara da doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını söndürerek dumanı tahliye etti. Yangında biri lüks otomobil olmak üzere üç araçta hasar oluştu. Yan dükkanda çalışan Fırat Avcı "Biz tornacıyız. Burası da araba kaporta tamirhanesi. Biz yangını görünce dışarı çıktık. Dumanlar yükseliyordu." dedi.