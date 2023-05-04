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Tan Taşçı isyan etti: Bana çektiren tüm sapıklar cezalarını alacak

Tan Taşçı, adını kullanan dolandırıcılar için harekete geçti. Kendisini 'Tan Taşçı' olarak tanıtıp ünlü isimleri, güzellik merkezlerini ve mekânları kandıran kişi hakkında yasal süreci başlatan şarkıcı,"Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını alırken de ben ziyaret edeceğim" dedi

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  • Tan Taşçı isyan etti: Bana çektiren tüm sapıklar cezalarını alacak - Magazin haberleri

    Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte. Ünlü şarkıcı, sanatçı arkadaşlarını, güzellik merkezlerini, mekânları arayan kişinin, kendisini Tan Taşçı diye tanıtıp kandırdığını söyledi.
  • Tan Taşçı isyan etti: Bana çektiren tüm sapıklar cezalarını alacak - Magazin haberleri

    "HERKESİ KANDIRIYOR"

    Adını kullanan dolandırıcılara isyan eden Tan Taşçı, şu ifadeleri kullandı: Kendisini 'Tan Taşçı' olarak tanıtarak insanları işleten sapık WhatsApp profiline bir fotoğraf koyup herkesi kandırıyor! Güzellik merkezlerini arayarak randevu alıyor. Yahu ben ne alaka? Haydi geleceğim diyelim gelmek için sizi neden gece 3’te arayayım, ne işim olabilir, uyku güzelliği mi? Markalardan ürün isteniyor falan ben ne zaman ürün istedim hiç yapmadığım işler! Şarkıcı arkadaşlarımı arayıp saatlerce konuşup düetler, besteler yapılıyor! Mekânlarla konuşulup anlaşma yapılıyor.
  • Tan Taşçı isyan etti: Bana çektiren tüm sapıklar cezalarını alacak - Magazin haberleri

    "MAĞDURLARA AÇIKLAMA YAPMAKTAN YORULDUK"

    Yıllardır bar ve performans sahnelerine çıkmadığımı biliyorlar ona rağmen inanıyorlar! Çeşme’de adamın biri telefonla arayıp "Tan'dan şampanya" diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar… Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk. Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk ama ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını alırken de ben ziyaret edeceğim inşallah!

    Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram

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