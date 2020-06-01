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İlk albümü Talking to Myself ile ilgi gören Belçikalı genç sanatçı Tanaë, Listen isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Birçok ülkede gördüğü ilginin yanı sıra Türk dinleyicisinin de dikkatini çeken sanatçı Tanaë, Listen şarkısını heyecanını yaşıyor.



Sözleri Yannick Lemoine ve Tanaë'ye, bestesi Tanaë ve Pierre Emmanuel Freson'a ait olan projenin prodüktörlüğünü ise Manu Freson üstleniyor.





Yeni şarkısı Listen için dinleyicileriyle bir de klip çalışması paylaşan Tanaë, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs döneminde Arnaud Perrier ile birlikte klibi tamamladı. Tanaë'nin yeni şarkısı Listen ve klibi, tüm dijital platformlarda yerini aldı.