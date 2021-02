Tanae'den "Good As Gold" - Magazin haberleri

Belçikalı müzisyen Tanae'nin yeni teklisi "Good As Gold", tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Yannick Lemoine tarafından yazılan şarkının bestesi Pierre Emmanuel Freson, Shana Seminara ve Amo Achille imzası taşıyor.



Raphael Esterhazy tarafından düzenlenen "Good As Gold" şarkısı, dinamik yapısıyla ve Tanae'nin güçlü sesiyle dikkat çekiyor. Tanae'nin yeni teklisi "Good As Gold", tüm dijital platformlarda!